TCE-AM suspende contrato de show de Amado Batista em Ipuxina

O contrato firmado para um show de Amado Batista em Ipixuna (a 1.363 quilômetros de Manaus) foi suspenso. O valor da apresentação é de R$ 500 mil.





A decisão é do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) e é motivada por irregularidades na prática de Inexigibilidade de Licitação para a contratação da empresa Jean L. da Silva – ME. Para o órgão, o gasto é desnecessário em período no qual o município deve se preparar para as adaptações climáticas.

O show de Amado Batista estava previsto para acontecer durante a 7ª Expo-Ipixuna.