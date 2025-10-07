TCE-AM usa IA para processar 1 milhão de documentos e lança assistente digital

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) celebra 75 anos de história com mais um passo rumo à modernização tecnológica. A corte de contas anunciou o processamento de mais de 1,2 milhão de documentos em PDF e o lançamento do Assistente Processual, ferramenta de inteligência artificial (IA) integrada ao sistema eletrônico de processos.





A iniciativa segue as diretrizes da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, que vem incentivando o uso de soluções inovadoras para dar celeridade e eficiência ao trabalho de fiscalização.

“Nosso objetivo é tornar o trabalho mais prático e acelerar o julgamento dos processos. A automação é um caminho essencial para modernizar o controle e fortalecer o compromisso com a população”, destacou a presidente.

A ferramenta é fruto do trabalho da Diretoria de Inteligência Artificial, vinculada à Secretaria de Tecnologia da Informação (Setin), e integra a plataforma Amazon.IA. Segundo o diretor de IA, Arlesson Anjos, o principal ganho é a produtividade. “Para usar a IA, é preciso antes tratar e preparar os dados para que ela consiga entender e gerar resultados positivos”, explicou.

A iniciativa conecta a inteligência artificial diretamente ao sistema processual eletrônico, utilizado por auditores, membros do Ministério Público de Contas, conselheiros e gabinetes, permitindo que os servidores usem o recurso no próprio ambiente de trabalho, sem recorrer a plataformas externas. “Nada melhor do que trazer a IA para dentro do sistema que já usamos diariamente”, resumiu o diretor.

Cooperação para processar milhões de documentos

O desafio inicial foi estruturar o imenso volume de informações da Corte. O TCE-AM possui mais de 2 milhões de arquivos em PDF, e o processamento exigiu uma força-tarefa da Setin.

“Fizemos uma grande cooperação interna: usamos as máquinas de 15 servidores ao mesmo tempo para processar os dados. Se fosse um só, levaria anos”, contou Anjos.

Com o esforço conjunto, já foram processados 160 mil documentos distribuídos em 1,2 milhão de arquivos PDF, possibilitando o uso do assistente em 1.304 processos de prestação de contas anual. A meta é ampliar gradualmente para todas as naturezas processuais.

Como funciona o assistente processual

O recurso cria um assistente de IA específico para cada processo, permitindo interação direta com as peças processuais e agilizando a busca de informações e a elaboração de documentos. Entre as funcionalidades estão a identificação rápida de dados relevantes, geração automática de resumos e textos técnicos, e navegação intuitiva, com análise individual ou conjunta das peças.

“Cada processo tem um assistente próprio. O servidor pode tirar dúvidas diretamente com ele, sem precisar examinar todas as peças”, explicou o diretor.

A ferramenta também responde sobre inspeções, pareceres do Ministério Público de Contas e ausência de documentos.

Integração à plataforma Amazon.IA

O assistente é um novo módulo da plataforma Amazon.IA, lançada anteriormente pelo Tribunal para uso de modelos avançados de IA, como GPT e Gemini.

Disponível na tela de visualização de processos, o recurso pode ser acessado por todos os servidores responsáveis pelos documentos, cada um com seu próprio histórico de interações. Até agora, mais de 450 servidores já participaram de treinamentos sobre a utilização da ferramenta.

Mais do que tecnologia, o TCE-AM vem entregando um novo jeito de servir à sociedade, com mais transparência, agilidade e confiança nas novas tecnologias.