Trânsito seguro é tema de projeto da prefeitura levado à escola infantil de Manaus

Legislação e ensino pedagógico sobre o trânsito foram as orientações oferecidas pelos educadores do segmento, da Prefeitura de Manaus, durante uma ação do projeto “Educação nas Escolas”, coordenado pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), nesta quinta-feira, 15/9, no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei), Rosendo Neto de Lima no bairro Cidade Nova, zona Norte.

Alunos do ensino infantil participaram das atividades oferecidas, que envolveram troca de informação sobre o respeito à faixa de pedestre e os sinais dos semáforos, além de atividades realizadas pelos agentes de trânsito.

Para a chefe da Divisão de Educação no Trânsito do IMMU, Hanara Carvalho de Souza, as ações realizadas com os estudantes são a base para o futuro do trânsito. Os alunos são orientados sobre segurança e colaboração.

“Levamos as orientações sobre educação de trânsito por meio de jogos educativos e vivências reais. Precisamos incentivar e ensinar os futuros condutores para que façam um trânsito harmonioso e sem acidentes”, contou.

Gestores de escolas públicas ou privadas interessadas em obter as palestras sobre “Trânsito nas Escolas” podem solicitar pelo e-mail, [email protected] ou agendar pelo telefone (92) 98855-1488.