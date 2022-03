TRE-AM mantém Augusto Ferraz na prefeitura

Após decisão de cassação do prefeito de Iranduba (a 35 quilômetros de Manaus), Augusto Ferraz, e de seu vice, Robson Maia, por abuso de poder econômico, o pesidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), desembargador Wellington Araújo, concedeu efeito suspensivo à decisão da juíza Dinah Câmara Fernandes. Portanto, prefeito e vice permanecem nos cargos.

O antigo candidato a prefeito de Iranduba, Alain Cruz, havia entrado com ação judicial para a cassação do mandato do opositor. O pedido havia sido acatado inicialmente.

No entanto, a decisão cabia recurso, que foi utilizado pela equipe jurídica de Augusto Ferraz.