Trio é preso com arma no bairro Jorge Teixeira

MANAUS – Policiais Militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam três criminosos em posse de arma de fogo, no bairro Novo, zona leste da capital.

Segundo relatos policiais, a guarnição recebeu uma informação, pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que na rua P, no referido bairro, estava ocorrendo tiroteio.

De posse das informações, os policiais se deslocaram até o local, fizeram o cerco e conseguiram deter um homem de 22 anos em posse de uma arma de fogo, revólver calibre 38, 6 munições intactas e 3 deflagradas.

Ao conversar com o homem, ele informou que na rua Jutican, no Braga Mendes, numa residência, havia algumas munições de calibre 38. As guarnições se deslocaram até o local, onde se encontrava mais dois homens, de 22 e 21 anos, em posse de 14 munições de calibre 38.

Diante do exposto, o trio foi detido e encaminhado ao 14° DIP para procedimentos cabíveis.