Tumpex qualifica e contrata jovens autistas para o seu setor administrativo

Tumpex promove a inclusão contratando autistas para atuar no setor administrativo





Há cerca de um ano, a Tumpex, empresa de coleta de resíduos sólidos em Manaus, passou a inserir pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) na cota de Jovem Aprendiz para atuar no setor administrativo com oportunidade de desenvolver habilidades que, futuramente, poderão abrir portas no mercado de trabalho.

O primeiro autista contratado, em 2023, por meio do Programa Jovem Aprendiz, foi Guilherme Mesquita Retroz, de 16 anos. Segundo Elane Santos Silva, encarregada do setor de Recursos Humanos (RH) da Tumpex, o rapaz passou por uma grande transformação interna após a convivência no ambiente laboral. “A mãe relatou que antes ele não levantava a cabeça, não saia do quarto. Hoje, fala com as pessoas olhando direto nos olhos, socializa com todos”, celebra Elane, uma das grandes entusiastas da iniciativa.

Para trabalhar na Tumpex, Guilherme passou primeiro por um treinamento no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Lá, recebeu noções de procedimentos dentro da empresa, atendimento ao público e relações interpessoais. Após ser aprovado, foi contratado para cumprir expediente dentro do número de horas permitido por lei.

Jovens Aprendizes

Atualmente, a empresa emprega 40 jovens aprendizes com idades entre 14 e 24 anos que estão matriculados, frequentando uma escola ou que se formaram no ensino médio, além de estarem inscritos no Programa de Aprendizagem de uma instituição capacitada como o Senai. No caso de aprendiz com deficiência, não há limite de idade.

O contrato de Guilherme encerrou-se no dia 31 de março. Outro autista, Arthur Mosias Nascimento da Rocha, 18 anos, assumirá as funções do antecessor no atendimento aos visitantes que se dirigem à sede da empresa.

Conscientização

Na semana passada, a empresa levou os jovens aprendizes para conhecer um marco histórico do estado, o Teatro Amazonas. Além de visitar o monumento, rapazes e moças também foram orientados sobre o que é o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a importância do respeito para o pleno desenvolvido deles.

No próximo mês, em que acontece a campanha “Abril Azul”, dedicado à conscientização do TEA, a Tumpex divulgará nas redes sociais uma série de peças publicitárias alertando a população sobre o tema a fim de aumentar a inserção dessas pessoas na sociedade.

Autismo

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o TEA caracteriza-se por dificuldade de comunicação, de interação social, além de comportamentos fora do padrão como hiperfoco, agitação, recusa de contato físico e afetivo. Há casos em que o autismo está associado a atraso no desenvolvimento da fala, coordenação motora e na capacidade de relacionamento.