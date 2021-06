Túnel de pelo menos 40 metros é descoberto próximo a área de bancos em MG

O prédio em Poços de Caldas (MG) onde foi descoberto um túnel de pelo menos 40 metros foi isolado pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (22). Segundo a Polícia Militar, o túnel encontrado nesta segunda-feira (21) estava direcionado para o Banco do Brasil e a Agência da Caixa Econômica Federal.

Durante toda a manhã, equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local para a realização do trabalho de perícia. Militares do Corpo de Bombeiros também levaram equipamentos para percorreram toda a extensão do túnel. O prédio onde ele foi encontrado faz fundos com o prédio da agência regional da Caixa Econômica Federal, que trabalha com penhor de joias e outros objetos de valor e também é vizinho de uma agência regional do Banco do Brasil.

O túnel foi descoberto por um oficial de Justiça que esteve no local para cumprir uma ação de despejo. Como ninguém foi encontrado, a polícia foi chamada e as portas arrombadas. Em um dos cômodos, no fundo do prédio, atrás de uma porta trancada, o túnel foi descoberto.

Conforme a polícia, o imóvel estava alugado para uma mulher de Curitiba (PR) desde o ano passado. O aluguel era de R$ 24 mil mensais e ela chegou a pagar um total de R$ 240 mil pelo tempo em que o imóvel permaneceu alugado. No entanto, há seis meses o aluguel não era pago, o que gerou a ação de despejo.

Foram encontradas quatro câmeras que foram instaladas para monitorar o local. Também foi localizada a Central das Câmeras, que ainda estavam ligadas. Sacos de terra, caixas de papelão e até um armário com itens de cozinha também foram encontrados.

Proximidade com bancos e relação com outro túnel

O local onde o túnel foi encontrado fica em uma região onde há várias agências bancárias. Uma das agências fica a 50 metros do local onde o túnel foi encontrado. O prédio faz fundos com uma agência regional da Caixa Econômica Federal e é vizinho de outra agência do Banco do Brasil.

Segundo a polícia, a primeira informação é de que o túnel segue pelos fundos com direção às duas agências.

Segundo a polícia, a descoberta deste novo túnel pode ter relação com um outro, de 15 metros, que foi descoberto na cidade no início do mês, embaixo de uma casa abandonada.

O local também foi encontrado pela Polícia Militar e por um oficial de Justiça por conta de uma ação de despejo, por falta de pagamento do aluguel.

De acordo com a Polícia Militar, um homem do estado de São Paulo alugou a casa no bairro Marçal Santos, em abril do ano passado. Na ocasião ele teria alegado não ter fiador e, por isso, pagou R$ 10 mil de forma adiantada referentes a seis meses de aluguel. Em novembro de 2020, no entanto, o homem deixou de pagar o aluguel e não foi mais visto.

G1