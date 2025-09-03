Ufam abre licitação para obras em São Gabriel da Cachoeira

São Gabriel da Cachoeira - Foto: Reprodução

Já está aberta a licitação para construção do novo campus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) em São Gabriel da Cachoeira (a 858 quilômetros de Manaus). O projeto faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), do Governo Federal.


O investimento para a obra é de, aproximadamente, R$ 60 milhões. A sessão pública para o recebimento das propostas está agendada para o próximo dia 30.

O campus da Ufam em São Gabriel da Cachoeira deverá ter quatro blocos acadêmicos, um auditório, um galpão de apoio, entre outras estruturas.

