Ufam abre licitação para obras em São Gabriel da Cachoeira

Já está aberta a licitação para construção do novo campus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) em São Gabriel da Cachoeira (a 858 quilômetros de Manaus). O projeto faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), do Governo Federal.





O investimento para a obra é de, aproximadamente, R$ 60 milhões. A sessão pública para o recebimento das propostas está agendada para o próximo dia 30.

O campus da Ufam em São Gabriel da Cachoeira deverá ter quatro blocos acadêmicos, um auditório, um galpão de apoio, entre outras estruturas.