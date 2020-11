Velório de Maradona é encerrado após tumultos

O velório de Diego Armando Maradona, que ocorria nesta quinta-feira (26) na Casa Rosada, sede do governo da Argentina, teve de ser encerrado após tumulto nos arredores do prédio. A informação foi dada pela rede Todo Noticias e pelo jornal “Clarín”.

Por volta das 17h (de Brasília), o carro funerário foi visto chegando no local da cerimônia. Pessoas que estavam no prédio do governo argentino recolheram as coroas de flores e outras homenagens que eram colocadas no caixão com o corpo do ex-jogador.

Ainda segundo o “Clarín”, a família de Maradona já prepara o traslado do corpo do jogador até o cemitério Jardín de Bella Vista, onde será sepultado.

Segundo relatos do jornal “La Nación”, alguns dos fãs de Maradona invadiram a Casa Rosada e houve confusão no local onde ocorria a homenagem. Por motivo de segurança, o caixão com o corpo do atleta foi levado a outra área, mais segura.

Não se sabe, até as 17h24 desta quinta, se haverá cortejo com o caixão de Maradona pelas ruas de Buenos Aires no trajeto até o cemitério de Bella Vista. A família prevê sepultar o corpo do jogador ainda nas próximas horas.

Maradona morreu aos 60 anos na quarta-feira (25), em Buenos Aires, semanas após passar por cirurgia. O governo da Argentina declarou luto oficial de três dias depois da morte do maior ídolo da história do futebol no país.

G1