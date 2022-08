Vestido de gari, homem invade loja e executa funcionário em Manaus

Um homem de 24 anos foi morto a tiros, no final da tarde de segunda-feira (23), dentro do estabelecimento comercial em que trabalhava, na rua Desembargador Gaspar Guimarães, conhecida como Barreirinha, no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que um homem, vestido de gari, invadiu a loja e disparou contra a vítima.

De acordo com policiais da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta, de cor preta. Nos registros de câmeras de segurança, é possível ver que o garupa, vestido de gari, entrou no local e executou a vítima. Toda a ação durou menos de um minuto.

Segundo policiais, o homem já tinha passagem pelo sistema penitenciário por tráfico de drogas e estava solto há dois anos. A polícia também informou que, em outra ocasião, a vítima havia sido resgatada por policias militares da Força Tática em uma região de mata, onde foi amarrada por criminosos. O corpo foi recolhido para o IML.