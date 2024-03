Wilson Lima destaca mais de 12 milhões de refeições servidas no Prato Cheio desde 2020

O governador Wilson Lima destacou que o número de refeições servidas pelo Prato Cheio já ultrapassa 12 milhões nos 44 restaurantes e cozinhas populares da capital e do interior do estado do Amazonas desde 2020, quando o programa começou a ser expandido. O balanço foi feito durante vistoria, nesta segunda-feira (18/03), na unidade do bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.





Segundo Wilson Lima, o programa é uma das principais iniciativas de combate à fome do Governo do Amazonas e oferece refeições com qualidade nutricional a pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Nós servimos, aproximadamente, 400 refeições por dia em cada unidade como essa. A nossa intenção é ampliar porque há uma necessidade muito grande, tanto na capital quanto no interior. Estamos buscando parcerias, alternativas e entendendo quais caminhos para que a gente possa seguir e colocar mais restaurantes“, destacou o governador.

Só a unidade do Alvorada, inaugurada em 2022, já serviu mais de 177 mil refeições desde então. “Uma maravilha almoçar com o governador e ter uma comida boa dessa a R$ 1. Como eu disse a ele, agradeço primeiro a Deus e segundo a ele e sua equipe por isso. Muita gente tem que agradecer”, disse Katiane Candida, 49, usuária assídua da unidade que fez sua refeição ao lado de Wilson Lima.

Sob coordenação da Secretaria de Estado de Assistência Social (SEAS), desde 2019, a gestão Wilson Lima ampliou de sete para 44 o número de Restaurantes e Cozinhas Populares no Amazonas, sendo 18 unidades na capital e 26 no interior.

Os Restaurantes Populares oferecem almoço completo por apenas R$ 1, de segunda a sexta-feira, enquanto as Cozinhas Populares fornecem sopa gratuitamente, de segunda a sábado.

Além do governador, a deputada estadual Alessandra Campelo também esteve no restaurante popular do bairro Alvorada junto à secretária da Seas, Kelly Patrícia.