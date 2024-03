Roberto Cidade cobra protocolo de ações preventivas para evitar grandes erosões em Manaus

Problema recorrente na capital amazonense, principalmente no período chuvoso, o número de erosões têm aumentado ano a ano. Diante disso, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade, encaminhou à Prefeitura de Manaus, Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), requerimento solicitando informações à respeito das medidas preventivas e reativas às grandes erosões e voçorocas que atingem a cidade de Manaus.





“As erosões e voçorocas representam uma ameaça direta à segurança das comunidades. Quando ocorrem deslizamentos de terra ou colapsos de encostas, casas, ruas, as infraestruturas podem ser danificadas, colocando em risco a vida e a propriedade dos moradores. Portanto, é fundamental que haja planos de emergência e protocolos de evacuação em vigor para lidar com essas situações”, argumentou.

No requerimento são solicitadas informações sobre o levantamento atualizado das áreas mapeadas como áreas de risco de erosão, sejam elas de baixo, médio ou alto risco; sobre ações preventivas que estão sendo realizadas para evitar que estas erosões atinjam os moradores daquelas localidades; os protocolos são adotados para socorrer as famílias afetadas quando da ocorrência de deslizamentos de terra; sobre o planejamento adotado e quais medidas estão sendo executadas para retirar as famílias residentes de áreas de risco; e quais as ações que já foram realizadas pela Prefeitura de Manaus para solucionar o problema recorrente das grandes erosões.

“É de grande importância que a Prefeitura de Manaus adote medidas de forma preventiva, visto que as vidas e o patrimônio dos cidadãos estão em risco. Não é concebível a ideia de que o Poder Público intervenha apenas de maneira reativa, posto que é um fenômeno recorrente e previsível em muitos casos. Importante ressaltarmos que o problema apresentado não é novo, visto que ocorre o ano inteiro e se agrava no período chuvoso da cidade de Manaus. Já passou da hora de lidarmos de forma mais contundente para solucionarmos esse problema que tanto prejudica a população”, reforçou.

Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) demonstram que Manaus é a cidade brasileira que mais registrou deslizamentos desde 2016. A própria Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) confirmou que até o ano de 2023, Manaus apresentava mais de mil pontos sujeitos a desastres espalhados pela cidade.