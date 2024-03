Raquele promete expor Beatriz no Sincerão após espiar conversa no BBB 24

O Paredão do BBB 24 promete continuar dando o que falar ainda nesta segunda-feira (18), dia de Sincerão. Isso porque Raquele e Giovanna ouviram Beatriz falar mal da capixaba no quarto do Líder, logo depois do programa desse domingo (17). A sister prometeu expor a vendedora do Brás na dinâmica e entregar fofoca sobre Isabelle.





Na formação da berlinda, com o Poder Curinga, Raquele anulou a imunidade escolhida pelo Anjo Matteus, que foi de Beatriz. A sister acabou indo para o Paredão indicada pela Líder Giovanna. No final das contas, as duas disputarão a permanência na casa, junto a Alane, e uma será eliminada na terça-feira (19).

Depois do programa, Beatriz foi para o quarto Fada com seus aliados e detonou Raquele. “Tirou minha imunidade, mas também foi pro Paredão pra largar mão de ser idiota! São tudo um bando de falsos, se envolvem pro estratégia”, disse.

Giovanna e Raquele usam a Central do Líder e escutam conversa de Alane, Beatriz e Matteus 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/Ug5xITALNx — Big Brother Brasil (@bbb) March 18, 2024

O que ela não esperava era que Giovanna e a própria Raquele usaram um card do Líder de poder ouvir a conversa. “Viu? Isso é pra você parar de ficar com dó”, provocou a mineira. “Eu não tenho dó desde o dia da pulseira [quando Beatriz foi Líder e colocou a sister na mira]. Se eu sair, pelo menos eu desfiz um grupo. Vou jogar amanhã que ela falava mal de Isabelle com Anny [Deniziane] e agora tá cheirando o c* de Isabelle”, disparou a doceira.

Raquele: “Se eu sair, eu pelo menos desfiz um grupo, porque amanhã eu vou jogar no vento que ela [Alane] falava mal da Isabelle com a Anny e agora tá lá chorando com Isabelle” 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/ix84pszmAR — Big Brother Brasil (@bbb) March 18, 2024

Fonte: itatiaia