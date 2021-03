Wilson Lima entrega mais de R$ 4 milhões em indenizações para beneficiários do Prosamim

O governador Wilson Lima deu início, nesta terça-feira (23/03), ao pagamento de indenizações, bônus-moradia, fundo de comércio e auxílio-moradia para 79 beneficiários cadastrados no Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim). Ao todo, o Governo do Estado vai destinar R$ 4.089.020,74 para a ação. Os recursos são financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O pagamento, que foi concedido por meio da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), é destinado a quem residia na área do Igarapé do Quarenta, no trecho da avenida Costa e Silva (Silves) e rua Maués, bairro Cachoeirinha, zona sul da capital. É a primeira vez que o benefício é repassado neste ano.

“Nós estamos em um trabalho de recuperação daquele trecho entre a Silves e a Maués, e nós estamos indenizando aquelas famílias que estão sendo desapropriadas daquela área. Inclusive, já tem até vendedor recebendo o dinheiro da venda da casa, tem gente se mudando hoje”, destacou o governador Wilson Lima.

Ele ressaltou que o impacto do Prosamim vai além de obras de infraestrutura. “Isso é importante porque dá dignidade, dá respeito a essas pessoas, e é um reconhecimento a quem muito tempo ficou ali naquela área e muito tempo sofreu, e hoje tem uma nova perspectiva de vida”, disse o governador.

Pagamentos – Os pagamentos às famílias foram efetuados no Centro Estadual de Convivência do Idoso, rua Wilkens de Matos, s/nº, bairro Aparecida, zona sul. As indenizações possibilitam que as famílias encontrem soluções de moradia definitiva.

Entre as 79 famílias beneficiadas, 21 vão receber indenizações (valores que variam de acordo com o valor da benfeitoria do imóvel); 42 receberão bônus-moradia no valor de R$ 50 mil (solução aplicada para aquisição de casa regularizada no mercado imobiliário); 10 terão auxílios-moradia no valor de R$ 6 mil (aplicada à inquilinos e cedidos atendidos pelo programa); e seis irão receber uma compensação financeira chamada de fundos de comércio para quem vivia de atividade comercial no local. Para esse último, o valor é proporcional ao tamanho do imóvel.

Com os pagamentos, a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), coordenadora das ações do Prosamim, terá condições de avançar nas frentes de obras do Igarapé do Quarenta, o que possibilitará mais requalificação urbana e melhorias de trânsito na cidade.

De acordo com o diretor-presidente da Suhab, João Coelho Braga, com a aprovação de projetos do Governo do Estado para 2021, a Suhab deve anunciar novas ações de habitação já para o próximo mês.

“A gente tem outras frentes. Tem a AM-070, o Anel Viário Sul e o Anel Viário Leste, e o governo está fazendo as obras necessárias para atender a população. O trabalho da Suhab continua com a construção de casas e apartamentos, lotes organizados, regularização fundiária. É o que nós vamos começar a implementar a partir desse mês de abril agora, com alguns projetos já aprovados pelo Governo do Estado”, acrescentou João Coelho Braga.

Mudança de vida – A comerciante Marinete Santos, 67, recebeu do Governo do Estado uma indenização no valor de R$ 239 mil pelo imóvel na área do Igarapé do Quarenta. Com o montante, ela pretende recomeçar a vida com mais segurança no município de Iranduba. Ela disse estar ansiosa para morar mais próximo da mãe, uma idosa de 90 anos, e abrir outro estabelecimento.

O beneficiado Waldo Barbosa, 52, é outro cidadão que obteve o apoio do Governo do Estado. Waldo recebeu o bônus-moradia no valor de R$ 50 mil e comemorou a oportunidade de adquirir outro imóvel, tendo em vista que o local onde morava era afetado por alagações no período da enchente. O sentimento, segundo ele, é de alegria.

Foto: Diego Peres/Secom