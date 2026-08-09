ACORDO FECHADO NA PISCINA: Ramagem, Lira e advogados do roubo do INSS são encontrados pela PF

Uma fotografia localizada pela Polícia Federal no celular do senador Weverton Rocha (PDT-MA) registra um encontro entre parlamentares e um ex-ministro do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na propriedade do advogado Willer Tomaz, em Planaltina, no Distrito Federal.

A imagem, obtida pela revista piauí, foi feita em 23 de abril de 2023 e mostra Willer Tomaz ao lado de pelo menos sete políticos. Entre eles estão Arthur Lira (PP-AL), que ocupava a presidência da Câmara dos Deputados na época; Alexandre Ramagem (PL-RJ), então deputado federal; e Juscelino Filho (PSDB-MA), que naquele período era ministro das Comunicações.





Também aparecem na fotografia os deputados Elmar Nascimento (União-BA) e Paulo Azi (União-BA), o senador Efraim Filho (PL-PB), atualmente candidato ao governo da Paraíba, além do próprio Weverton Rocha.

Na imagem, parte dos participantes está dentro da piscina, enquanto outros aparecem ao redor. Alguns seguram bebidas.

Investigação

Willer Tomaz voltou a ser alvo da Polícia Federal nesta semana durante uma nova etapa da Operação Sem Desconto, que apura suspeitas de fraudes envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Na terça-feira (4), a PF cumpriu mandados de busca e apreensão contra o advogado e familiares do senador Weverton Rocha. O parlamentar, no entanto, não foi alvo das medidas determinadas nesta fase da investigação.

A fotografia encontrada no aparelho celular do senador não consta na decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou as buscas. A imagem, porém, integra o conjunto de materiais analisados pelos investigadores no decorrer das apurações.

A presença dos políticos na fotografia, por si só, não indica participação em irregularidades ou envolvimento com as suspeitas investigadas pela Polícia Federal.