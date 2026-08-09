Desmonte de patifarias – por Flávio Lauria

Em meio a essa enxurrada de casos de desvios de dinheiro, e o maior golpe financeiro de um banco, ou melhor de um falsário se passando por banqueiro, envolvendo principalmente, políticos de diversas origens partidárias e doutrinárias, observo as mais variadas opiniões, na TV, nas conversas, nas cartas de leitores e mesmo em artigos e editoriais. Uns, céticos, dizem que o Brasil não tem jeito. Os revoltados asseguram que não votam mais em ninguém. Outros, decepcionados e desesperançados repetem que vai terminar tudo em pizza. Não tenho exagerado otimismo, nem navego o meu barco num mar-de-rosas. Entretanto, recolho alguns aspectos positivos nas dores que estamos todos sofrendo, nesse parto monstruoso.

Está sendo mostrado à sociedade brasileira, neste momento de triste história, o que espero venha a ser a última comprovação da falência do conto dos diferentes, a verdade nua e crua dos fatos. Pelo menos nos últimos 50 anos, o Brasil passou da esperança para a decepção, quando algumas corporações, cada uma ao seu modo, impuseram, ou venderam, o sonho da salvação nacional, da pureza moral e da retidão ética. Os militares, em 64, comandaram o País, orquestrando o bordão Brasil, ame-o ou deixe-o, sob o qual se escondia a falaciosa mensagem maniqueísta: fiquem os bons; os maus se retirem (ou desapareçam). Anos depois, o colorido Caçador de Marajás renovou esperanças de grandeza moral e de soluções épicas, reprisando o estilo Indiana Jones, mas sem final feliz.





O Partido dos Trabalhadores, por sua vez, durante os últimos 25 anos, conquistou, paulatinamente, os brasileiros, combatendo o autoritarismo, denunciando a corrupção e anunciando um novo estilo de governar. Afirmavam os seus ativistas que o PT era diferente. No exercício do poder, lamentavelmente, não foi diferente. Temos aí lições sofridas, mas preciosas, que nos ensinam a não mais marcharmos, patrioticamente, ao lado do autoritarismo discricionário; não ficarmos embevecidos e esperando milagres de pretensos salvadores da pátria e não aceitarmos, por hipótese alguma, que os fins justificam os meios. Uma velha advertência cabe ser sempre lembrada: a ocasião faz o ladrão! O que devemos fazer, doravante, depois dessa quase mortal infecção generalizada, é fecharmos as portas para as ocasiões tentadoras.

Vamos continuar votando e insistindo no aperfeiçoamento político. Vamos continuar a legislar as reformas estruturais, para proporcionar maior desenvolvimento econômico e social. Vamos tirar o Estado da execução e aprimorar as suas funções de planejamento integrado, supervisão e controle. Vamos eleger a educação, em sentido amplo, a maior prioridade nacional. Vamos enxergar este País como um todo, descentralizando o desenvolvimento. Vamos repensar uma reforma urbana urgente e realista, sem agachar-se, hipocritamente, aos msts da vida, liderados por anarquistas e anacrônicos. Com isso, vamos aprender que, fazendo algumas coisas, outras se resolvem por gravidade. A liberdade de imprensa responsável é um exemplo dessas forças catalisadoras. É a sua prática que vem nos permitindo assistir, em tempo real, o desmonte de patifarias e falcatruas que, em outras épocas, de menor transparência, proliferavam, impunemente, nas antessalas do poder.