Cemitérios de Manaus recebem operação especial para visitação no Dia dos Pais

Os cemitérios municipais de Manaus terão uma operação especial neste domingo (9), Dia dos Pais, para receber as famílias que irão prestar homenagens aos parentes sepultados. A Prefeitura de Manaus mobilizou equipes para garantir estrutura, organização, limpeza e atendimento aos visitantes durante o período de maior movimento.

A estimativa é de que aproximadamente 150 mil pessoas passem pelos dez cemitérios municipais entre sexta-feira (7) e domingo (9). A rede é formada por seis unidades localizadas na área urbana e quatro na zona rural.





Cerca de 600 profissionais da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) participam da operação. As equipes atuam na manutenção dos espaços, limpeza, organização e suporte às famílias durante as visitas.

Neste domingo, o horário de funcionamento para visitação será das 6h às 18h.

Para oferecer mais conforto aos visitantes, os cemitérios contarão com tendas, banheiros químicos e pontos de hidratação. A programação também inclui celebrações religiosas, apresentações musicais e sonorização.

Órgãos municipais também estarão integrados à operação para prestar apoio e orientar o público durante o período de maior fluxo.

A Semulsp disponibilizará ainda um porta-voz para atender a imprensa e conceder entrevistas nos cemitérios São João Batista e Nossa Senhora Aparecida, a partir das 9h.