Durante Jubileu de Ouro, Prefeitura anuncia ampliação do incentivo ao Jiu-Jítsu em Manaus

O incentivo ao esporte de alto rendimento será ampliado pela Prefeitura de Manaus a partir do próximo ano. O prefeito Renato Junior anunciou, neste sábado (8), que o número de atletas contemplados com auxílio para participação em competições nacionais passará de 100 para 150.

A confirmação ocorreu durante a programação do Jubileu de Ouro do Jiu-Jítsu no Amazonas, realizado na Ponta Negra, em Manaus. O evento reuniu atletas, mestres, pioneiros e representantes de diferentes gerações que contribuíram para o desenvolvimento da modalidade no Estado.





Atualmente, os atletas selecionados pelo programa recebem passagem aérea e R$ 1 mil de ajuda de custo para disputar competições fora de Manaus. Em abril deste ano, 100 competidores receberam o benefício para participar de uma competição nacional realizada em São Paulo.

“Eu acabei de determinar ao secretário Joel que, no próximo ano, aumente para 150”, declarou o prefeito durante o evento.

Segundo Renato Junior, o investimento esportivo também possui impacto social, especialmente na formação de crianças e adolescentes. Para ele, a prática esportiva contribui para a disciplina e pode criar novas oportunidades para os jovens.

“Esporte é muito além de uma diversão, uma competição. O esporte é um trabalho social sério, que traz disciplina para as crianças e para os adultos, que coloca essas crianças em um canal de oportunidades, abrindo portas e janelas que mudam a vida delas”, afirmou.

Apoio ao esporte

A iniciativa faz parte das ações desenvolvidas pela Prefeitura de Manaus para estimular a prática esportiva e apoiar atletas da capital. De acordo com o município, mais de 400 eventos esportivos já receberam algum tipo de apoio, envolvendo aproximadamente 1.600 participantes.

Entre os atletas beneficiados, 47 conquistaram medalhas em competições, resultado que, segundo a gestão municipal, demonstra o impacto dos investimentos realizados na área.

Durante a celebração dos 50 anos do Jiu-Jítsu no Amazonas, o prefeito também destacou investimentos em espaços destinados à prática esportiva. Entre as ações citadas está a reforma do Viaduto Miguel Arraes, que deverá contar com uma área voltada às artes marciais.

A estrutura atende a uma demanda apresentada por moradores e academias instaladas na região.

“Eu faço gestão ouvindo as pessoas, ouvindo a comunidade. E, ouvindo, eu consigo fazer muito melhor e acertar aquilo que a população espera de mim”, afirmou Renato.

Cinco décadas de história

O Jubileu de Ouro marcou os 50 anos de trajetória do Jiu-Jítsu no Amazonas e serviu para homenagear atletas e pioneiros responsáveis pela consolidação da modalidade no Estado.

Entre os homenageados esteve Aly Almeida, um dos pioneiros e fundador da Federação Amazonense de Jiu-Jítsu. Ele destacou a evolução da modalidade ao longo das últimas cinco décadas e a participação das novas gerações na continuidade do trabalho iniciado pelos primeiros praticantes.

“Quando a gente iniciou o Jiu-Jítsu no Amazonas, não pensava que ia pegar a dimensão que pegou. Foi através dos nossos alunos que, quando a gente estava se aposentando, saíram e foram montando academias, espalhando pelos bairros e pelo Centro. O Jiu-Jítsu ficou na mão do desenvolvimento de outras gerações”, afirmou.

A nova geração também esteve representada na celebração. Aos 10 anos, Bruno Rafhael, faixa amarela e campeão brasileiro e mundial, participou do evento e agradeceu pelo apoio recebido para continuar competindo.

“Eu quero agradecer à Secretaria de Esporte e à prefeitura por tudo que está nos proporcionando. Eu acho muito legal, porque eu falo que o Jiu-Jítsu salva vidas”, disse o atleta.

Organizador da programação, Alfredo Jacaúna ressaltou que a celebração reuniu diferentes gerações de praticantes e serviu como reconhecimento àqueles que ajudaram a construir a história do esporte no Amazonas.

“Esses 50 anos foram como um filme. Nós estamos vendo aqui vários amigos que tinham 14, 15 anos e hoje estão chegando aos 60 e poucos anos. Então, aqueles que vieram prestigiar este momento e todos que estão aqui hoje vão fazer parte da história do Jiu-Jítsu no Amazonas”, afirmou.

A comemoração reforçou a importância do Jiu-Jítsu no cenário esportivo amazonense e destacou o papel da modalidade na formação de atletas, na inclusão social e na participação de competidores do Estado em torneios nacionais e internacionais.