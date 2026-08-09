Chapa Amor Caprichoso apresenta propostas para fortalecer gestão e patrimônio do boi

Mais de 800 associados do Boi-Bumbá Caprichoso participaram, na noite desta sexta-feira (7), do Grande Encontro Amor Caprichoso, realizado no Parintins Convention Center. O evento marcou a apresentação oficial de Diego Mascarenhas e Edwan Oliveira como candidatos a presidente e vice-presidente da associação para o triênio 2027-2029.

Identificada como Chapa 2, a “Amor Caprichoso” reuniu sócios, dirigentes, conselheiros, artistas e nomes ligados à trajetória do bumbá. Entre as lideranças presentes estavam o prefeito de Parintins e sócio fundador do Caprichoso, Mateus Assayag, e o ex-prefeito e também sócio fundador Bi Garcia.





O encontro também contou com a presença de personalidades ligadas ao boi, como Nazaré Leitão, mãe de Diego Mascarenhas, o ex-presidente Ray Viana e o artista Karu Carvalho. Por meio de vídeos, declararam apoio à chapa o ex-presidente Jender Lobato, o cantor Arlindo Neto, filho do saudoso Arlindo Júnior, além de Klinger Jr., Caetano Medeiros e Alexandre Azevedo.

Os itens Edmundo Oran, Cleise Simas e Erick Beltrão também participaram presencialmente da programação.

Durante o evento, Diego Mascarenhas destacou sua relação com o Caprichoso e a experiência acumulada em diferentes setores da associação. Segundo ele, a vivência adquirida ao longo dos anos foi determinante para a decisão de disputar a presidência.

“Conheço cada corredor, cada galpão, cada ateliê, cada dificuldade e cada sonho do nosso boi. Minha experiência não nasceu em um gabinete. Ela foi construída dentro da realidade do Caprichoso”, afirmou.

Ao falar sobre a composição da chapa, Diego ressaltou a atuação artística de Edwan Oliveira e defendeu a integração entre os setores administrativo e artístico da associação.

“Escolhi caminhar ao lado de Edwan Oliveira porque gestão e arte precisam andar juntas. O Caprichoso continuará sendo referência dentro da arena, mas também será cada vez mais forte fora dela, com planejamento, transparência e responsabilidade”, declarou.

Experiência artística

Candidato a vice-presidente, Edwan Oliveira possui trajetória ligada à produção artística do Boi Caprichoso. Ao longo da carreira, atuou no Galpão dos Povos Indígenas e participou da criação de tuxauas, coreografias e indumentárias utilizadas por itens oficiais.

Atualmente, exerce funções de conselheiro de arte, diretor artístico e diretor de arena.

Lideranças declaram apoio

Durante o encontro, lideranças políticas e nomes ligados ao Caprichoso manifestaram apoio à Chapa 2.

O prefeito Mateus Assayag afirmou que Diego e Edwan possuem experiência em diferentes áreas da associação e declarou apoio à candidatura.

“Vocês podem contar comigo nessa caminhada, porque eu sei que vocês estão preparados para administrar o boi. Vocês conhecem o Caprichoso profundamente e vivem o boi diariamente, na parte administrativa, artística, de gestão, de arena e também no pós-festival. Vocês estão experimentados”, disse.

O prefeito também destacou o impacto do Boi Caprichoso na economia de Parintins e afirmou que a associação possui papel importante na geração de empregos e movimentação de recursos no município.

Sócio fundador do bumbá, o ex-prefeito Bi Garcia também declarou apoio à chapa. Para ele, a continuidade do crescimento patrimonial e artístico do Caprichoso pode contribuir para o desenvolvimento econômico da cidade.

“Minha contribuição é no apoio ao jovem Diego Mascarenhas, para que o Caprichoso continue fazendo belíssimas apresentações, atraindo mais recursos para a cidade, gerando emprego e melhorando a qualidade de vida do povo de Parintins”, afirmou.

O ex-presidente Jender Lobato destacou a capacidade de liderança atribuída a Diego e avaliou que a presença de Edwan fortalece a composição da chapa.

“Tenho uma estima muito grande pelo Diego e sei da capacidade que ele tem para organizar, liderar e brigar pelos interesses do nosso Boi-Bumbá Caprichoso. E o Edwan veio para coroar todo esse processo”, declarou.

Arlindo Neto, filho do cantor Arlindo Júnior, também confirmou apoio à candidatura. Ele ressaltou a experiência administrativa de Diego e a atuação artística de Edwan.

“Estou nessa caminhada junto com Diego Mascarenhas e Edwan Oliveira. Diego é um gestor competente, que conhece todos os setores do nosso Boi Caprichoso. E o Edwan é um superartista, que coloca o boi na arena como ninguém. Contem comigo e com a minha família. Vamos à vitória”, afirmou.

Propostas

Durante o encontro, a Chapa 2 apresentou propostas para as áreas administrativa, institucional, patrimonial e artística do Caprichoso.

Entre as medidas divulgadas estão o retorno da Carteira do Sócio, a criação de um Clube de Benefícios e ações para valorização e melhor aproveitamento do patrimônio do boi.

A chapa também propõe novas formas de utilização da Casa do Movimento Marujada, do Curral Zeca Xibelão e do Clube de Campo, além da criação da Velha Guarda do Boi Caprichoso.

As propostas apresentadas fazem parte do plano de gestão defendido pelos candidatos para o período de 2027 a 2029.