Alessandra garante mais de R$ 4 milhões para Educação, Saúde e Segurança em 2021

No próximo ano, educação, saúde e segurança serão prioridades do mandato da deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB). Para isso, ela destinou mais de R$ 4.553.206,56 em emendas impositivas ao Orçamento do Estado, aprovado na tarde desta quarta-feira (16).

As emendas vão beneficiar a população que mora na capital e municípios do interior, como Beruri, Iranduba, Boa Vista do Ramos, Caapiranga, Itamarati, Tonantins e Urucurituba.

O município de Itamarati, por exemplo, vai receber R$ 406.828,00 para a aquisição de fardamento de alunos do ensino fundamental. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) será contemplado com R$ 50 mil para o apoio ao Projeto de Qualificação profissional para a geração de emprego e renda.

Além disso, a reforma de uma escola na Ilha do Baixio, localizada na zona rural de Iranduba, deve ser realizada com o apoio de uma emenda no valor de R$ 500 mil.

Na saúde, o combate à violência obstétrica ganhará reforço. Alessandra destinou R$ 120 mil para apoio ao Projeto de Enfrentamento da Violência Obstétrica no Amazonas: da Capacitação ao Atendimento das Vítimas. A parlamentar também definiu emenda no valor de R$ 70 mil à Fundação Centro de Controle de Oncologia (FCECON), para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender às necessidades do Setor de Odontologia da Fundação.

Em Tonantins, o Hospital Frei Francisco vai receber R$ 200 mil em emendas para a reforma da unidade, visando melhorias na estrutura, atendimento mais humanizado e melhores condições de trabalho para os servidores.

Ativista pelos direitos das mulheres, a parlamentar destinou, ainda, R$ 50 mil para a aquisição de material permanente para o fortalecimento do Programa Ronda Maria da Penha, executado pela Polícia Militar do Amazonas. No interior, Beruri contará com R$ 100 mil para aquisição de motocicletas para a Guarda Municipal do município.