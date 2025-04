Alfredo Nascimento rebate acusações de Eduardo Braga sobre BR-319

Em entrevista recente a um portal de notícias, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) trouxe à tona uma revelação que reacende o debate sobre a BR-319, rodovia que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO). Segundo ele, durante seu mandato como governador do Amazonas (2003-2010), o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve próximo de delegar ao estado a responsabilidade pela reforma da estrada. Contudo, Alfredo Nascimento — ministro dos Transportes na época e atual presidente do PL-AM — teria pedido que o governo federal assumisse a obra.





De acordo com Braga, sua intenção era que o estado conduzisse o projeto, como já havia feito com a pavimentação da BR-317, hoje asfaltada. Entretanto, a decisão de Alfredo Nascimento de manter a responsabilidade no Ministério dos Transportes resultou em atrasos que, segundo o senador, contribuem para a BR-319 permanecer até hoje sem pavimentação, perpetuando um dos maiores entraves ao desenvolvimento do Amazonas.

Hoje (28/4), o ex-senador e ex-ministro dos Transportes dos governos Lula e Dilma, Alfredo Nascimento, respondeu às acusações de Eduardo Braga. Confira o vídeo completo abaixo.

Em agosto de 2007, o então governador Eduardo Braga (PMDB) chegou a confirmar que a BR-319 poderia ser substituída por uma ferrovia. A rodovia federal, construída durante o regime militar a um custo elevado, vinha sendo tema de debates sobre alternativas de infraestrutura para a região.

Durante audiência pública sobre mudanças climáticas, conservação ambiental e o sistema de florestas do Amazonas — realizada pelas comissões da Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados —, foram entrevistados Eduardo Braga, o secretário estadual de Meio Ambiente, Virgílio Viana, e a reitora da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Marilene Corrêa.

Confira trechos da entrevista:

Agência Amazônica (AA): Governador, a ferrovia Manaus-Porto Velho vai sair mesmo?

Eduardo Braga (EB): Eu não sei se vai sair, mas eu defendo…

AA: O senhor defende a substituição de rodovias por ferrovias na Amazônia?

EB: Eu defendo, mas não todas, porque nem todas têm força econômica para isso. Mas acredito que, em alguns casos, podemos sim substituir rodovias por ferrovias.

AA: A substituição da Manaus-Porto Velho por ferrovia é apenas uma ideia ou é algo que o governo pretende realmente executar?

Virgílio Viana: A construção de uma ferrovia ligando o Amazonas ao restante do Brasil é uma iniciativa importante. A ferrovia pode ser uma solução com muito menos impacto ambiental e grande viabilidade econômica. Esse projeto está sendo estudado pelo governo do estado, com apoio do BNDES e da Fundação Getúlio Vargas.

Marilene Corrêa: Inicialmente, eu defendia a recuperação da estrada, mas percebo que a proposta da ferrovia tem sido muito bem recebida por diversos interlocutores. Tenho a impressão de que a ferrovia é mais viável, tanto política quanto tecnicamente, do que a própria rodovia. Pode ser que essa alternativa se torne mais executável.

