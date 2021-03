Amazonas garante assistência psicossocial no retorno de paciente transferido pela “Operação Gratidão”

O Governo do Amazonas tem trabalhado para dar a assistência necessária aos pacientes transferidos de outros estados, por meio da Operação Gratidão, em todas as etapas do processo de tratamento, mesmo após a alta. Nesta segunda-feira (22/03) o primeiro paciente recuperado em solo amazonense retornou para o estado de Rondônia em procedimento assistido pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

O trabalho integrado conta ainda com apoio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). Por volta das 19h20, o paciente Nivaldo Lima embarcou com destino a Porto Velho. Desde a saída do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz, onde estava internado, até o momento do embarque, agentes do FPS estiveram no local coordenando as ações e prestando o serviço de apoio psicossocial ao paciente e seus familiares.

“Nós estamos fazendo o apoio familiar, estamos fazendo a acolhida do paciente e, nesta acolhida, a gente entra em contato com os familiares da cidade de origem, a gente tenta fazer um feedback paciente-hospital-família, para deixá-los cada dia mais tranquilos, acalmar, tirar um pouco a ansiedade dos pacientes e dos familiares também”, destaca a assessora técnica do FPS, Michelle Braga.

De acordo com Michelle, a alta do primeiro paciente transferido por meio da operação do Governo do Amazonas demonstra que o trabalho integrado entre pastas, que atuam tanto no tratamento direto do paciente na unidade de saúde, como na logística de transferência e na assistência social e psicológica, já surte efeito e foi fundamental para a rápida recuperação.

Paciente – Silvano Oliveira, 42 anos, esteve internado no HPS Delphina Aziz, unidade de saúde referência no tratamento da Covid-19, localizada no bairro Santa Etelvina, zona norte da capital. A transferência ocorreu após Silvano apresentar piora no estado de saúde e não conseguir acesso a um leito em Rondônia, estado que enfrenta o colapso no sistema de saúde após o aumento no número de casos. O paciente recebeu alta na tarde desta segunda-feira (22/03) e foi recebido por familiares que residem em Manaus.