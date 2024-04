Amazonas investe em práticas de conservação do solo para aumento da produção rural

Nesta segunda-feira (15/04), celebrado o Dia Nacional da Conservação do Solo, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), destaca os investimentos executados por ações e programas que atuam diretamente na conservação do solo para o aumento das produções de forma sustentável de agricultores do estado.





Coordenado pelo Departamento Pedagógico da Sepror, são realizados cursos de profissionalização aos produtores rurais em Boas Práticas na Produção de Biofertilizantes, visando produzir um composto usado na adubagem da produção de forma orgânica.

O engenheiro agrônomo da Sepror, José Portugal, afirma que o biofertilizante é fácil de produzir e lucrativo aos produtores rurais, com a finalidade de não haver mais custos na compra de insumos para adubagem, podendo produzir na propriedade rural.

“Os produtores podem produzir os insumos com aquilo que eles têm na própria propriedade, reaproveitando os dejetos dos animais, como as galinhas, suínos, ovinos e entre outros. E nós consumidores também agradecemos, porque vamos consumir algo muito mais natural, produzido de forma orgânica, sem o uso de agrotóxico”, ressalta Portugal.

Para solicitar o curso voltado à produção de biofertilizantes, o produtor rural deve procurar o Idam ou a secretaria de produção rural de seu município, onde a solicitação será encaminhada para Sepror.

Outros programas voltados para a conservação do solo é o Pro-calcário: programa de crédito subsidiado em 50% do valor da aquisição, para incentivar o uso do calcário na correção do solo e promovendo consequentemente o aumento da produção de alimentos.

E também, o Pro-mecanização: ação de crédito subsidiado em 85%, para incentivar a mecanização de áreas degradadas, promovendo o aumento da produção e resultando na humanização da mão de obra no campo.

Os produtores rurais interessados em ter acesso aos programas, devem procurar o Idam de seu município, para a elaboração de um projeto técnico, para a liberação do crédito junto a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam).