Amazonas vai receber 26 ambulâncias e duas Centrais de Regulação do SAMU

Os municípios de Iranduba, Manacapuru, Rio Preto da Eva e a capital Manaus serão contemplados com 12 novas ambulâncias do SAMU 192, graças aos recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), eixo Saúde. Além disso, serão erguidas duas Centrais de Regulação de Urgências equipadas com mais 14 ambulâncias, uma em Parintins e outra em Tefé. Esses investimentos irão beneficiar cerca de 12,2 milhões de pessoas em todo o Brasil, por meio da doação de 537 novas ambulâncias e da construção de 14 novas Centrais, elevando a cobertura nacional do serviço de atendimento móvel de urgência de 87% para 93% da população.





Apenas na modalidade SAMU 192, o PAC Saúde vai doar 350 novas ambulâncias para 14 estados de todas as regiões do país. Com isso, aproximadamente 5,8 milhões de pessoas terão acesso à cobertura do serviço de atendimento às chamadas de emergência relacionadas a saúde, acidentes e outras situações que demandem assistência médica imediata. O investimento total para essa iniciativa é de R$119 milhões, com um valor unitário de R$324 mil para Unidades de Suporte Básico (USB) e R$ 470 mil para Unidades de Suporte Avançado (USA), popularmente conhecidas como UTIs móveis. Para o Amazonas, serão doadas 12 ambulâncias, sendo 5 de suporte básico e 7 de suporte avançado.

Em relação à construção de Centrais de Regulação de Urgências, serão contemplados 14 municípios de 8 estados diferentes. Essas Centrais têm a função de coordenar e regular as unidades móveis do SAMU na respectiva região. O investimento total para essa iniciativa é de R$ 112,8 milhões, com um custo unitário por Central de R$ 3 milhões e um custo médio por ambulância de R$ 378 mil. No Amazonas, serão construídas duas centrais equipadas com mais 14 ambulâncias, sendo 10 de suporte básico e 4 de suporte avançado.

Os critérios de seleção das propostas levaram em conta o menor percentual de cobertura do SAMU 192 na Macrorregião de Saúde e o elevado tempo de resposta na área de abrangência da Central de Regulação. Essa iniciativa visa aprimorar o atendimento de urgência e emergência em todo o território nacional, garantindo uma assistência ágil e eficiente à população.