Loja em Manaus será reinaugurada neste sábado com descontos e vales-compra

A maior rede de lojas de calçados e material esportivo do Amazonas, a Shop do Pé, vai reinaugurar a loja do Sumaúma Park Shopping,localizado na avenida Noel Nutels, 1762 – Cidade Nova, no dia 6 de abril de 2024, às 14h.





De acordo com a equipe de Marketing da empresa, será uma grande reinauguração, na qual a Shop do Pé vai presentear o cliente com 30% de desconto em toda a loja *exceto mochilas kargas, mas todos os produtos vão estar dentro do desconto.

Ainda segundo a equipe de marketing, os 30 primeiros clientes que chegarem na loja vão ganhar um vale compras de R$50 reais para usar na loja e haverá várias ações das marcas parcerias.

Além de tudo isso, o evento contará com apresentação de dj, haverá pipoca para clientela, personagens animados para criançada e muito mais.

A loja vem com um conceito mais moderno, novo layout que o grupo Shop do Pé vem aplicando nas suas novas lojas. É uma loja completa com um mix de calçados masculinos, infantis e femininos das melhores marcas nacionais e internacionais.

Sobre Shop do Pé

Com 35 anos de existência, a loja está presente em diversos pontos da cidade de Manaus e em Boa Vista (Roraima) e Belém (Pará).

As lojas Shop do Pé são constantemente citadas em pesquisas de lembrança de marca como a mais presente na mente dos amazonenses, estamos na cabeça de 62% dos clientes amazonenses.