Amazonastur inicia seleção para Praça Gastronômica no 57º Festival de Parintins

O 57º Festival de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) contará com a segunda edição da Praça Gastronômica na Ilha Tupinambarana. A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) está com chamamento público aberto para a venda de alimentos e bebidas. As inscrições encerram até o preenchimento das 20 vagas disponíveis.





Com funcionamento entre os dias de 26 a 30 junho, o objetivo é promover o turismo gastronômico com opções de comidas típicas, além de lanches, doces, salgados e bebidas alcoólicas e não alcoólicas.

De acordo com o presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro, a iniciativa visa oferecer ao turista mais opções gastronômicas locais reunidas em um só lugar durante o período diurno.

“A segunda edição da praça gastronômica terá novidades com objetivo de oferecer o melhor serviço para o turista e gerar renda direta e indireta para os prestadores de serviços turísticos de Parintins durante a semana do festival”, afirmou Ribeiro.

Estrutura

A Amazonastur vai oferecer, aos 20 credenciados, barracas cobertas de nove metros quadrados, mesas, cadeiras, ponto de energia elétrica, como parte da estrutura da praça gastronômica.

A praça será localizada na Avenida Clarindo Chaves, Centro, próxima onde será instalado o Turistódromo, espaço que abriga serviços de atendimento ao turista, com informações de roteiros, instagramáveis, brindes, entre outras programações da Amazonastur.

Edital

A Amazonastur ressalta que serão priorizados prestadores de serviços com Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de Parintins. O período de inscrição encerra após o preenchimento das 20 vagas disponíveis. A ação busca promover a economia local e gerar renda para os parintinenses.

Publicado no site da Amazonastur https://www.amazonastur.am.gov.br/wp-content/uploads/2024/05/ASS-EDITAL-CHAMAMENTO.pdf no dia 24 de maio, o edital completo está disponível para consulta. Os documentos para habilitação ao credenciamento devem ser entregues na sede da Amazonastur, na avenida Santos Dumont s/n, no bairro Tarumã, em horário comercial, ou pelo e-mail [email protected].