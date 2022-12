Anderson Sousa tem mais de 40 prefeitos apoiando a sua eleição à presidência da AAM

A eleição para escolha da nova diretoria da Associação Amazonense dos Municípios (AAM) acontecerá nesta quinta feira (15), a partir das 14h, no Confort Hotel, Distrito Industrial.

O prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa, é o único postulante ao cargo, em chapa única, com o prefeito de Novo Airão, Frederico Júnior como vice. Eles serão referendados por mais de 40 prefeitos dos 61 municípios, mais a capital do Amazonas, uma vez que não existe mais tempo hábil para inscrição de chapas.

A assessoria do prefeito de Manaus, David Almeida, pode comparecer ao local de votação, mas não informaram se ele dará entrevista no local.

Estreitando Laços

De acordo com Anderson Sousa, ao assumir a Associação, uma das principais missão será o fortalecimento da união entre os prefeitos do interior do Amazonas. Além disso, pretende “estreitar laços” com o governador Wilson Lima para facilitar a interlocução entres prefeituras e o governo do Estado.

“Estamos otimistas, já contamos com o apoio de mais de 40 prefeitos do Amazonas. É isso o que queremos, unir todos os prefeitos do Amazonas e fazer com que a associação tenha voz”, disse Anderson Sousa.

Nesta eleição, o gestor de Rio Preto da Eva conta com o apoio de diferentes seguimentos políticos e gestores e estaduais, federais e casas legislativas. “Todas as calhas de rio serão representadas. A associação será verdadeiramente comandada por prefeitos, diferente da gestão anterior”, ressaltou.

AVISO DE PAUTA

Assunto: Eleição para a presidência da Associação Amazonense de Municípios (AAM)

Resumo: A chapa ‘Municípios Unidos, Estado Fortalecido!’ presidida pelo prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza, será aclamada para presidência da Associação Amazonense de Municípios (AAM).

A solenidade será realizada nesta quinta-feira (15/12), às 14h, no Hotel Confort, localizado na Avenida Mandi, bairro Distrito Industrial, zona sul de Manaus.

A Chapa – Municípios Unidos, Estado Fortalecido!