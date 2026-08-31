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Anvisa aprova nova caneta de semaglutida da EMS para tratamento da diabetes tipo 2

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Redação 5
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Reprodução/IA

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro do Yluméc, nova caneta de semaglutida da farmacêutica brasileira EMS para o tratamento do diabetes tipo 2.

O medicamento tem o mesmo princípio ativo de Ozempic e Wegovy, da Novo Nordisk, e Ozivy, da própria EMS. O Yluméc, porém, não é genérico: foi registrado como medicamento similar e “clone” do Ozivy.


A nova caneta terá quatro apresentações, com diferentes quantidades de cartuchos, canetas aplicadoras e agulhas. O registro é válido até agosto de 2036.

Ainda não há previsão de quando o Yluméc chegará às farmácias nem de quanto custará. Antes da venda, o produto precisa passar pela CMED, órgão responsável pela definição do preço máximo dos medicamentos no país.

Mais opções de semaglutida

A aprovação ocorre após o fim da patente da semaglutida no Brasil, em março deste ano, que abriu espaço para a entrada de novos produtos.

Desde então, a Anvisa já autorizou diferentes marcas, incluindo Ozivy, Owozy, Seemasun, Zempneo, Semavy e Orsema, além dos primeiros genéricos da substância.

A semaglutida pertence à classe dos agonistas de GLP-1 e atua no controle da glicose e no aumento da saciedade. A presença da substância, porém, não significa que o medicamento esteja automaticamente aprovado para o tratamento da obesidade. A indicação depende do registro específico de cada produto.

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