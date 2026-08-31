Três homens desaparecidos em Manaus têm imagens divulgadas pela polícia

A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) solicitou, nesta segunda-feira (31), a divulgação das imagens de três homens que desapareceram em datas e locais distintos de Manaus. A polícia busca informações que possam ajudar a localizar Nubi Oma Kulina, Lucas Souza da Silva e Rivaelson Cardoso Marinho.

Segundo a Deops, não é necessário esperar 24 horas para registrar um desaparecimento. Familiares ou responsáveis devem procurar uma delegacia assim que perceberem o desaparecimento, levando documentos pessoais e, se possível, uma fotografia atualizada da pessoa.





Também é importante fornecer informações sobre o último local onde o desaparecido foi visto, características físicas, roupas usadas e outros detalhes que possam auxiliar nas buscas.

Veja quem são os desaparecidos:

Nubi Oma Kulina, de 24 anos, desapareceu no dia 28 de maio. Ele foi visto pela última vez na estrada do Puraquequara, no bairro Puraquequara, Zona Leste.

Lucas Souza da Silva, de 26 anos, desapareceu no dia 8 de maio de 2019, após ir a uma unidade hospitalar localizada na Avenida Samaúma, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte. Desde então, não retornou.

Rivaelson Cardoso Marinho, de 37 anos, está desaparecido desde quarta-feira (26). Conforme a polícia, ele está em situação de rua e mantinha contato com familiares por meio de um aparelho celular, mas deixou de responder às mensagens e ligações desde o desaparecimento.

Como ajudar

Informações que possam contribuir para a localização dos três homens podem ser repassadas à Polícia Civil. A população também deve comunicar imediatamente às autoridades qualquer informação sobre o paradeiro dos desaparecidos.