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Três homens desaparecidos em Manaus têm imagens divulgadas pela polícia

Por
Redação 5
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Foto: Reprodução

A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) solicitou, nesta segunda-feira (31), a divulgação das imagens de três homens que desapareceram em datas e locais distintos de Manaus. A polícia busca informações que possam ajudar a localizar Nubi Oma Kulina, Lucas Souza da Silva e Rivaelson Cardoso Marinho.

Segundo a Deops, não é necessário esperar 24 horas para registrar um desaparecimento. Familiares ou responsáveis devem procurar uma delegacia assim que perceberem o desaparecimento, levando documentos pessoais e, se possível, uma fotografia atualizada da pessoa.


Também é importante fornecer informações sobre o último local onde o desaparecido foi visto, características físicas, roupas usadas e outros detalhes que possam auxiliar nas buscas.

Veja quem são os desaparecidos:

  • Nubi Oma Kulina, de 24 anos, desapareceu no dia 28 de maio. Ele foi visto pela última vez na estrada do Puraquequara, no bairro Puraquequara, Zona Leste.
  • Lucas Souza da Silva, de 26 anos, desapareceu no dia 8 de maio de 2019, após ir a uma unidade hospitalar localizada na Avenida Samaúma, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte. Desde então, não retornou.
  • Rivaelson Cardoso Marinho, de 37 anos, está desaparecido desde quarta-feira (26). Conforme a polícia, ele está em situação de rua e mantinha contato com familiares por meio de um aparelho celular, mas deixou de responder às mensagens e ligações desde o desaparecimento.

Como ajudar

Informações que possam contribuir para a localização dos três homens podem ser repassadas à Polícia Civil. A população também deve comunicar imediatamente às autoridades qualquer informação sobre o paradeiro dos desaparecidos.

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