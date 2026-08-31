Polícia procura homem suspeito de furtar 91 contêineres em Manaus

O 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP) divulga a imagem de Freed Pereira da Silva, procurado por envolvimento no furto de 91 contêineres de um porto localizado no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus.

Segundo as investigações, o crime era praticado por um grupo criminoso, cujos integrantes são investigados pelos crimes de furto qualificado, lavagem de capitais e organização criminosa.





A ação faz parte da Operação Porto Seguro, deflagrada pelo 18º DIP, que cumpriu 12 mandados de busca e apreensão. Durante a operação, um dos envolvidos teve o mandado de prisão cumprido. Freed Pereira da Silva permanece foragido da Justiça.