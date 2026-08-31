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Homem investigado por envolvimento na morte de comerciante é preso em Manaus

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Redação 5
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Foto: Reprodução

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deflagrou, a operação “Plata ou Plomo”, que resultou no cumprimento de um mandado de prisão temporária contra Sérgio Javier José Castillo Carrillo, de 32 anos, investigado pelo homicídio do comerciante Renato de Souza Rebello, de 37 anos.

O crime ocorreu na noite de 31 de dezembro de 2025, na comunidade Val Paraíso, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Na ocasião, a vítima entrava em seu estabelecimento comercial quando foi surpreendida por Sérgio e outro indivíduo, que estavam em um carro.
A dupla efetuou disparos de arma de fogo contra Renato, que morreu horas depois.


Conforme as investigações, a motivação do crime estaria relacionada a um conflito de interesses envolvendo a prática de agiotagem, atividade exercida tanto pela vítima quanto pelos investigados. As apurações também apontaram a existência de uma possível dívida que Renato teria com os autores.

Durante as diligências, os policiais conseguiram identificar o veículo utilizado na ação e apontar Sérgio como um dos envolvidos no homicídio. Com base nos elementos reunidos, a DEHS representou pela prisão temporária dos investigados e pela busca e apreensão na residência de Sérgio, além da ordem de prisão do segundo envolvido no crime.

Após as medidas serem deferidas pela Justiça, as equipes policiais foram até o endereço do investigado, no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. No imóvel, foram encontrados diversos bens de alto valor, entre eles motocicletas, televisores e caixas de som. Segundo a investigação, parte dos objetos teria relação com a prática de agiotagem, enquanto os demais podem estar vinculados a uma possível atividade de extorsão.

Sérgio foi localizado no imóvel e conduzido à delegacia. O segundo envolvido foi localizado e preso nesta sexta-feira (28/08) pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

Os dois investigados responderão por homicídio duplamente qualificado. Eles serão submetidos à audiência de custódia e permanecerão à disposição do Poder Judiciário.

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