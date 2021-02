Após denúncia, dupla é presa com arma de fogo na Compensa

MANAUS – Uma operação policial coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), na quinta-feira (25), no bairro da Compensa, zona oeste de Manaus, resultou na prisão de um homem de 29 anos e de um adolescente de 17 anos por porte ilegal de arma de fogo. Com eles, foi apreendido um revólver calibre 38 e seis munições intactas.

Os policiais chegaram até os infratores por meio de uma denúncia anônima informando que um indivíduo, conhecido como “Rodrick”, estaria armado e vendendo drogas na Rua São João Adriano. Por volta das 18h, as equipes foram até o local e abordaram Adriano Muniz Palheta, de 29 anos.

Após a revista policial, Adriano informou que possuía uma arma de fogo e estaria em posse de um adolescente. A equipe se dirigiu ao endereço indicado pelo suspeito e encontrou o menor de 17 anos, na mesma rua. O adolescente conduziu as equipes até o “Beco do Delegado”, onde foi localizado no quintal de uma residência a arma de fogo e as munições.

Os envolvidos, que já possuem passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo, foram encaminhados ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).