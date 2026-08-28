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Após ser espancado e esfaqueado, homem invade igreja pedindo socorro durante casamento

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Redação 2
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Foto | Correio da Amazônia

MANAUS | Um homem, ainda não identificado, foi violentamente espancado e atingido por golpes de faca pelo corpo na noite de quinta-feira (27), na Rua 13, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste.

Após ser atacada, a vítima conseguiu buscar ajuda em uma igreja onde, naquele momento, seria realizado um casamento. O homem invadiu o local gritando por socorro, o que fez com que os fiéis interrompessem a cerimônia para prestar apoio.


Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e realizou o atendimento à vítima, que foi encaminhada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada.

Até o momento, não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Por Correio da Amazônia

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