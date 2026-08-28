Mulheres ganham protagonismo na arte urbana com revitalização de viadutos em Manaus

Projeto da Prefeitura reúne graffiti, cultura e revitalização urbana e destaca o trabalho de artistas mulheres na capital

A arte urbana ganhou espaço na revitalização dos viadutos de Manaus. A Prefeitura lançou, nesta quinta-feira (27/8), o projeto “Manaus em Cores: Arte que Protege”, que levará obras produzidas por artistas mulheres para importantes estruturas viárias da capital.





A iniciativa é coordenada pelo Conselho Municipal de Cultura (Concultura), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), e integra as ações de modernização e revitalização dos viadutos.

O primeiro espaço contemplado é o viaduto Dom Jackson Damasceno Rodrigues, onde as artistas serão responsáveis pela criação das pinturas. A proposta é unir infraestrutura e cultura, transformando os equipamentos urbanos em grandes galerias de arte a céu aberto.

De acordo com a presidente do Concultura, Janayna Vasconcelos, a ação fortalece a integração entre os órgãos municipais e valoriza os artistas locais.

Já o secretário de Infraestrutura, Madson Rodrigues, destacou o protagonismo feminino na iniciativa e afirmou que a união entre arte e infraestrutura contribui para tornar a cidade mais bonita e acolhedora.

Com mais de duas décadas de atuação no graffiti, a artista Mia Montreal celebrou a oportunidade de participar do projeto e ressaltou a importância de ampliar a visibilidade das mulheres na arte urbana.

Morador das proximidades do viaduto, o auxiliar de manutenção Lucas Monteiro, de 26 anos, também aprovou a iniciativa. Para ele, a ação une urbanização e cultura e cria uma oportunidade para que as artistas mostrem seu talento à população.

O “Manaus em Cores: Arte que Protege” passa a integrar o conjunto de ações de revitalização dos equipamentos viários da capital, levando arte, identidade cultural e representatividade para espaços frequentados diariamente por milhares de pessoas.