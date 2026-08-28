Omar Aziz e David Almeida lideram a 4º pesquisa de intenção de votos da Eficaz; Cidade cai para 3º da fila

O senador Omar Aziz (PSD) continua na liderança seguido do ex-prefeito David Almeida (Avante), na corrida pelo Governo do Amazonas, em pesquisa divulgada nesta sexta-feira (28), o que reforça o desempenho do primeiro e confirma o que o ‘data povo’ vinha apontando em diferentes levantamentos e avaliações feitas nesta pré-campanha.

Na pesquisa do Instituto Eficaz, realizada entre os dias 24 e 27 de agosto, Omar registra 24,3% das intenções de voto na pesquisa estimulada, à frente de David Almeida (19,9%), Roberto Cidade (19,7%) e Maria do Carmo (18,4%). O levantamento ouviu 1.517 eleitores e tem margem de erro de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TRE-AM sob o número AM-04910/2026.





Um dos principais destaques para Omar está no desempenho no interior do Estado. O senador aparece com 31,1% das intenções de voto entre os eleitores dos municípios pesquisados, enquanto registra 18,2% na capital. No resultado geral, mantém uma vantagem de 4,4 pontos percentuais sobre David Almeida, segundo colocado.

Omar lidera todas as pesquisas com o segundo pelotão contestando resultados diversos.

A pesquisa Eficaz é o quarto levantamento divulgado nesta semana a colocar Omar Aziz numericamente na liderança da disputa pelo Governo do Amazonas.

Na terça-feira (25), a Quaest mostrou Omar com 26%, contra 18% de Roberto Cidade, 16% de Maria do Carmo e 15% de David Almeida. Foram entrevistados 804 eleitores entre 21 e 24 de agosto, com margem de erro de três pontos.

Na quarta-feira (26), a Real Time Big Data apontou a maior vantagem da semana: Omar com 34%, Cidade com 22%, Maria do Carmo com 21% e David com 14%. O instituto ouviu 1.600 eleitores e informou margem de erro de dois pontos percentuais.

Na quinta-feira (27), o Direto ao Ponto mostrou Omar com 26% e Cidade com 23%. Maria do Carmo marcou 19%.

Agora, a Eficaz registra Omar com 24,3%, David com 19,9%, Cidade com 19,7% e Maria do Carmo com 18,4%, no que parece a mais real de todas.