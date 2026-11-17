O Amazonas conquistou duas das três primeiras colocações na categoria canéfora da 15ª edição do concurso Coffee of the Year (COY), realizado na última sexta-feira (13), durante a Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte (MG).

O primeiro lugar ficou com Vani de Souza, com o café produzido no Sítio Santa Catarina, em Apuí, no sul do estado. Já a terceira colocação foi conquistada por Joelma Pereira Alcantara, do Sítio Nossa Senhora de Fátima, também no município. O segundo lugar ficou com Luis Carlos da Silva Gomes, da Fazenda São Bento, em Santa Teresa (ES).





A conquista marca a primeira premiação do Amazonas na história do concurso e destaca a qualidade dos cafés produzidos na região amazônica.

A edição deste ano reuniu 478 amostras de 30 regiões produtoras do Brasil. Os lotes passaram por avaliações técnicas e degustações às cegas, com participação de provadores especializados e votação popular.

Na categoria arábica, o primeiro lugar ficou com Alessandra Dias da Silva, do Sítio Serrinha da Baroa, em Iúna (ES). Thiago Batista da Silva, da Fazenda Paraíso, em Caparaó (MG), conquistou a segunda colocação, enquanto Cristiana Souza da Silva Alves, do Sítio do Galho, em Divino de São Lourenço (ES), ficou em terceiro.