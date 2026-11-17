Nova data é definitiva e garante mais tempo para a conclusão das composições e das produções musicais em estúdio.

O Boi-Bumbá Caprichoso prorrogou até o dia 29 de novembro o prazo para inscrição de toadas no edital de composição para a temporada 2027. A decisão atende ao pedido dos compositores, que solicitaram mais tempo para concluir suas obras, realizar os ajustes necessários e finalizar as produções musicais em estúdio.





A prorrogação busca assegurar que todos os poetas azulados tenham condições de participar do processo de seleção, considerando as diferentes etapas de criação e produção de uma toada.

O presidente do Caprichoso, Diego Mascarenhas, destacou que o novo prazo é definitivo e reforçou que não haverá outra prorrogação. “Quero reforçar um ponto importante: esta será a única prorrogação. O dia 29 de novembro é o prazo definitivo para as inscrições. Não teremos uma nova extensão”, afirmou.

Com a mudança, os compositores ganham mais tempo para aperfeiçoar seus trabalhos e apresentar obras que expressem criatividade, musicalidade e valorizem a tradição do boi Caprichoso. As toadas selecionadas poderão fazer parte do repertório que dará vida ao projeto artístico e musical do Boi da Estrela na temporada de 2027.