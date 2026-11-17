Prefeitura de Manaus em parceria com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou, nesta segunda-feira, 16/11, uma instrução de nivelamento voltada à atuação da Guarda Municipal de Manaus (GMM) nos terminais de integração e no sistema de transporte público da capital.

A capacitação faz parte de um projeto-piloto que prevê o reforço do patrulhamento comunitário nos terminais, especialmente durante os horários de pico, com equipes formadas por guardas municipais. A iniciativa busca ampliar a presença dos agentes nos espaços de circulação de passageiros, fortalecer as ações preventivas e proporcionar mais segurança aos usuários do transporte coletivo.





“A operação ‘Ônibus Seguro’ tem como prioridade reduzir os assaltos no transporte coletivo, com atenção às linhas que concentram os maiores índices de ocorrências. Nossos guardas municipais estarão presentes nos terminais e no interior dos ônibus, reforçando a proteção dos passageiros e dos trabalhadores. Essa iniciativa reforça o compromisso do prefeito Renato Junior com a segurança da população, para que cada cidadão possa utilizar o transporte público com mais tranquilidade e confiança”, destacou o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, sargento Moisés Loiola.

Durante a instrução, os guardas receberam orientações sobre posicionamento estratégico nos terminais, procedimentos de segurança, abordagem e funcionamento da dinâmica operacional dos ônibus. O treinamento também contemplou o alinhamento com os órgãos municipais que atuam diretamente nesses espaços, considerando a necessidade de integração e cooperação entre as equipes.

Os representantes do IMMU participaram da atividade, contribuindo com informações técnicas sobre a operação do transporte público e os procedimentos necessários para a atuação conjunta com a Guarda Municipal. Também estiveram presentes representantes das secretarias municipais envolvidas nas políticas de assistência e atendimento à população.

De acordo com o vice-presidente de Transporte do IMMU, Uarodi Guedes, essa parceria entre o IMMU e a Semseg é fundamental para fortalecer a segurança no transporte público de Manaus.

“A presença da Guarda Municipal nos terminais, principalmente nos horários de maior movimento, contribui para inibir a criminalidade, ampliar a sensação de segurança dos passageiros e garantir um atendimento mais próximo da população. Os resultados que já alcançamos demonstram a importância desse trabalho integrado e reforçam a necessidade de avançarmos cada vez mais nessa atuação conjunta”, destacou Uaroldi.

A iniciativa dá continuidade ao trabalho integrado entre a Semseg e o IMMU, parceria que já contribuiu para uma redução de 46% no número de assaltos registrados no transporte público e nos terminais de ônibus de Manaus neste ano. O resultado reforça a importância da presença preventiva, do planejamento operacional e da atuação coordenada dos órgãos municipais.

Com o projeto-piloto, a Prefeitura de Manaus busca fortalecer a segurança nos terminais, ampliar a capacidade de resposta das equipes e garantir mais tranquilidade aos passageiros que utilizam diariamente o transporte coletivo da capital.