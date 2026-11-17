Roberto Maia Cidade, pai do governador do Amazonas, Roberto Cidade (União Brasil), foi condenado a quatro anos de detenção por irregularidades em uma contratação pública para o transporte de estudantes de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). A decisão da Justiça Federal foi assinada em 6 de novembro de 2026.

O caso envolve uma contratação feita pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc-AM), em 2015, por meio de dispensa de licitação. A empresa escolhida foi a Navegação Cidade Ltda., de propriedade do empresário. O contrato inicial previa o pagamento de R$ 1,99 milhão, mas os repasses chegaram a quase R$ 4 milhões.





A Polícia Federal identificou indícios de que o processo foi organizado para beneficiar a empresa. Entre as irregularidades apontadas estavam propostas com textos idênticos apresentadas por concorrentes e a inclusão antecipada do nome da Navegação Cidade no projeto básico da contratação.

A Justiça também condenou outros três envolvidos: Algemiro Ferreira Lima Filho, ex-secretário executivo adjunto do Interior da Seduc; Leonel Rodrigues do Couto Filho; e Alessandro Correa Bergamasco. Todos foram responsabilizados por contratação direta ilegal, com base na antiga Lei de Licitações.

A pena de Roberto Maia foi convertida em prestação de 1.460 horas de serviços comunitários e pagamento de oito salários mínimos. Os demais réus receberam três anos e seis meses de detenção, também substituídos por medidas restritivas de direitos.

A defesa do empresário informou que recorreu da sentença. Em nota, afirmou que a contratação seguiu os trâmites legais, que os serviços foram executados e que não houve prejuízo aos cofres públicos.

Os quatro condenados poderão recorrer em liberdade. As penas só serão executadas após o trânsito em julgado.