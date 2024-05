Arena Amadeu Teixeira pronta para estreia no Campeonato Brasileiro de Futsal

A Arena Amadeu Teixeira receberá na noite desta sexta-feira (31/05), às 20h, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro de Futsal Adulto Masculino. A praça esportiva, administrada pelo Governo do Amazonas, será o palco pela primeira vez de uma partida da competição organizada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) e com a expectativa de um ótimo público presente.





“O Governo do Amazonas tem oferecido todo o apoio para diversas modalidades esportivas possam se desenvolver, com o futsal não seria diferente. A Arena Amadeu Teixeira está totalmente preparada para sediar essa competição nacional e receber os torcedores, jogadores e grandes equipes do Brasil nas melhores condições”, disse o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

Para receber o Campeonato Brasileiro de Futsal, a Arena Amadeu Teixeira passou por adequações para alocar o evento. Foram realizadas pinturas nas áreas internas e externas, a iluminação dos postes na área externa foi trocada, ajustes no piso de jogo e demarcações oficiais para a realização de partidas poliesportivas.

O Campeonato Brasileiro de Futsal é uma competição introduzida neste ano no calendário oficial da CBFS. Já foram realizadas duas rodadas, com média de 4,5 gols por partida e com maior público registrado no jogo entre Vasco da Gama e Náutico com 3.100 torcedores presentes.

A partida que marca a estreia da Arena Amadeu Teixeira na competição será entre Estrela do Norte e Cruzeiro, os dois times se encontram no Grupo A. Os mineiros chegam para a partida na terceira posição com 4 pontos, uma vitória e um empate. Já os amazonenses venceram o Fortaleza na última rodada, fora de casa, conquistando sua primeira vitória e chegando a quinta posição na tabela de classificação.