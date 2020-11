Arthur pede compreensão e estima fim dos trabalhos em 20 dias na Av. Mário Ypiranga

A obra emergencial de substituição da rede de drenagem profunda na avenida Mário Ypiranga Monteiro, próximo ao Fazendário Clube, provocou interdição nos dois sentidos do trecho e causou alterações no tráfego de veículos e itinerários de linhas de ônibus. “O que peço às pessoas é compreensão para darmos solução definitiva”, pediu o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, ao retornar ao local no início da manhã desta sexta-feira, 27/11, para acompanhar os trabalhos.

“Seria muito fácil enganar e empurrar o problema para frente, mas estamos fazendo um trabalho sério para dar respostas definitivas. Interditamos tudo, mesmo isso provocando transtorno ao trânsito, porque o importante é não arriscarmos a vida das pessoas”, afirmou Arthur Neto, enfatizando que o fluxo de veículos nos dois sentidos da via (bairro e Centro) também foram, temporariamente, desviados.

A obra emergencial teve início na última terça-feira, 24, em um lado da via, mas o prefeito lembrou que um trabalho preventivo já vinha sendo realizado na avenida Mário Ypiranga Monteiro da mesma forma que é feito na avenida Torquato Tapajós e que será realizado em um trecho da avenida Djalma Batista, para a manutenção da drenagem.

“Na Mário Ypiranga, já fazíamos esse trabalho, mas a extensão do problema se mostrou maior e mais grave e estamos passando por esses dissabores. Nós vamos enfrentar, da mesma forma que enfrentamos na Djalma Batista, no cruzamento com a avenida Pará, e que, no primeiro governo, evitei o desmoronamento da Constantino Nery. A minha marca é enfrentar a verdade e fazer o trabalho completo”, enfatizou o chefe do Executivo municipal.

A obra é realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) utilizando uma metodologia de Tunel Line, que trabalha uma canalização subterrânea, trocando cada peça, retirando a parte antiga e substituindo por uma nova. “Quando cedeu, devido a chuva, tivemos de fazer um reforço de base, para segurança dos nossos trabalhadores. Estamos passando por um momento delicado de fortes chuvas”, comentou o secretário da Seminf, Kelton Aguiar.

Trânsito

O diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Francisco Bezerra, afirmou que o período requer empenho máximo das equipes de trânsito e transporte urbano. “Vamos acompanhar o mesmo ritmo do prefeito Arthur Neto, trabalhando em regime de 24 horas. Nossa contribuição é manter o trânsito ordenado nas vias utilizadas para os desvios e garantir a circulação das linhas que trafegavam na avenida Mário Ypiranga, para não interromper o atendimento. O momento é de desafio, mas depois de finalizar a obra, toda a cidade ganha com esse investimento”, assegurou.

Para evitar o trecho interditado, condutores que seguem no sentido bairro/Centro podem utilizar as avenidas Djalma Batista, Constantino Nery, avenida das Torres e outras, em direção ao bairro Cachoeirinha e área central. No sentido Centro/bairro, podem utilizar as avenidas Djalma Batista, Constantino Nery, Umberto Calderaro Filho em direção às avenidas Tancredo Neves, São Jorge e Brasil.

Enquanto a recuperação da via estiver em andamento, a área ficará interditada, com sinalização de cones para demarcação. Agentes de trânsito do IMMU permanecerão no local, para monitorar o tráfego e orientar condutores sobre os desvios. Fiscais de transporte coletivo, ainda, atuaram nos pontos de ônibus para informar aos usuários sobre as mudanças temporárias nas rotas de dez linhas de ônibus que transitavam no trecho interditado.

Moradores dos condomínios e trabalhadores das empresas e órgãos públicos da área interditada estão com os acessos garantidos. O canteiro central da Mário Ipiranga, próximo ao trecho em obras, foi retirado para facilitar a manobra dos condutores que se deslocam no trecho interditado. Enquanto a recuperação da via estiver em andamento, a área ficará interditada, com sinalização de cones para demarcação.

Desvios do transporte coletivo

Durante a interdição do trecho da Mário Ypiranga, dez linhas de ônibus estão com itinerários alterados:

Sentido bairro/Centro – Os ônibus que vêm da avenida Torquato Tapajós serão desviados para a avenida Constantino Nery. Na altura da avenida Theomário Pinto, os veículos entram à direita e seguem até a rotatória das Letras, fazem o contorno e retornam em direção à avenida Darcy Vargas até o viaduto Miguel Arraes para acessar a direita e prosseguir na avenida Mário Ypiranga Monteiro.

Esse desvio se aplica para as linhas de ônibus 001 (Interbairros 1) – Coroado / Terminal 2 / Shopping Ponta Negra; 128 – Santo Agostinho / Alvorada / Terminal 2; 212 – Jardim Versailles – Terminal 2 – avenida Djalma Batista; 215 – Bairro da Paz / avenida André Araújo – BR-319; 217 – Bairro da Paz / Redenção / Terminal 2; 323 – União da Vitória / Manauara Shopping / Terminal 2; 328 – conjunto João Paulo 2 / Major Gabriel / T2 / Cachoeirinha.

Ainda no sentido bairro/Centro, as linhas 358 – Residencial Viver Melhor / Adrianópolis / Terminal 2; 414 – conjunto Canaranas / Terminais 3 e 2 (via avenida Max Teixeira); 550 – Novo Israel / T2 / Cachoeirinha, seguirão pela avenida Constantino Nery e farão o retorno na alça inferior do parque municipal Ponte dos Bilhares para retornar à Constantino Nery (trecho do sentido bairro) para acessar a avenida Darcy Vargas até o viaduto Miguel Arraes e, assim, dobrar à direita e prosseguir na avenida Mário Ypiranga Monteiro.

Sentido Centro/bairro – Os veículos e ônibus serão desviados na rotatória do conjunto Eldorado, que dá acesso à rua Dona Balbina Cordeiro, dentro do conjunto, e, assim, seguem para a avenida Djalma Batista em direção à zona Norte. Nesse desvio estão incluídas as linhas 002 (Interbairros 2) – Coroado / Parque 10 de Novembro / Alvorada; 128 – Santo Agostinho / Alvorada / Terminal 2; 323 – União da Vitória / Manauara Shopping / Terminal 2; 328 – Conjunto João Paulo II / Major Gabriel / T2 / Cachoeirinha; 358 – Residencial Viver Melhor – Adrianópolis – Terminal 2; 414 – Canaranas / Terminais 3 e 2 (via avenida Max Teixeira); 550 – Novo Israel / T2 / Cachoeirinha.