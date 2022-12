Asfaltômetro amplia transparência na execução do programa ‘Asfalta Manaus’

Trabalho com velocidade na execução das obras e transparência na gestão dos recursos públicos são o que sintetiza o site Asfaltômetro (www.asfaltometro.com.br), lançado pelo prefeito David Almeida.

O Asfaltômetro permite a população acompanhar a execução do maior de todos os programas de recuperação de vias da capital amazonense, o “Asfalta Manaus” – realizado em parceria com o Governo do Amazonas.

“O programa ‘Asfalta Manaus’ nunca teve tanta transparência (como nenhum outro na história da cidade), e esta é mais uma ferramenta de fiscalização da população. Nós vamos entregar esses relatórios a todos os órgãos de controle, porque as nossas ações são pautadas sempre pela transparência”, destaca o prefeito.

Lançamento do programa “Asfaltômetro” – foto: divulgação

O Asfaltômetro conta ainda com notícias e informações relacionadas ao tema, além da contagem da quantidade de vias que já foram contempladas pelo programa. “Em seis meses, asfaltamos 1.635 ruas. Em seis meses fizemos o dobro do que fizeram em seis anos na administração anterior”, destaca o secretário de Infraestrutura, Renato Júnior.