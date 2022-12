Silas Câmara não consegue ‘escapar’; ação do MP pode cassa-lo a qualquer momento

Após firmar acordo para “escapar” da condenação pelo crime de “rachadinha”, o deputado federal amazonense, Silas Câmara (Republicanos), pode ter seu diploma cassado.

A ação é do Ministério Público Eleitoral (MPE), que deixa o mandato do parlamentar do Amazonas por um fio, podendo ser cassado a qualquer momento.

Conforme o órgão ministerial, Silas Câmara cometeu outros atos ilícitos. Na lista consta fretamento de aeronaves para a campanha do parlamentar, além de outras irregularidades.

Com o fretamento foram gastos R$ 396,5 mil. Entre os destinos aéreos está o Estado do acre, base política da deputada Antônia Lúcia, esposa de Silas.