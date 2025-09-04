Bancos não funcionarão nesta sexta-feira

Devido ao feriado estadual desta sexta-feira (5), as agências bancárias do Amazonas estarão fechadas. A data representa do Dia da Elevação do Estado à Categoria de Província.





As operações bancárias podem ser realizadas pela internet, caixas eletrônicos ou pelos aplicativos. As contas que vencem nas datas dos feriados poderão ser pagas sem multas nos dias posteriores.

O 5 de setembro é um feriado marcado pela celebração da elevação do Amazonas à categoria de Província. Nesse dia, alguns serviços essenciais não estão disponíveis devido à suspensão de atividades.