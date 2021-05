Barreirinha proíbe funcionamento de balneários

Para conter o avanço de covid-19, a Prefeitura de Barreirinha (a 483 quilômetros de Manaus) prorrogou por 15 dias o toque de recolher. Além disso, permanece proibido o funcionamento de balneários da cidade.

Seguem proibidos, também, a promoção de shows, eventos e festas, o funcionamento de bares, parques, brinquedos infláveis, pula-pula, clubes de dança, balneários/banhos privados e públicos (na área rural e urbana), incluído orla da cidade, festivais e similares, campeonatos de futebol (na área rural e urbana), e demais atividades de esporte coletivo, e/ou que possa ocasionar aglomeração.

As demais regras de horário de funcionamento seguem com o toque de recolher de 21h às 5h. O comércio pode funcionar de 6h às 20h, com delivery até às 00h.

Vale ressaltar que a necessário manter os cuidados necessários para conter a disseminação do coronavírus no município, que já registrou três casos de covid-19.