Batalhão de Trânsito da PM, realiza 2º passeio motociclístico e motofest em Manaus

O 2º Passeio Motociclístico e Motofest é um evento realizado pela Polícia Militar do Amazonas, (PMAM L), através do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) que visa integrar a polícia militar e a sociedade amazonense, mais especificamente o público apaixonado por motocicletas.

No dia 30 de abril, às 08h30 min, será dada a largada do maior evento motociclístico da cidade de Manaus, saindo da Ponta Negra, passando pela Ponte Rio Negro, pela Ponte do Ariaú na AM-070, com destino ao Sambódromo, onde ocorrerá o Motofest.

Nesta segunda etapa do evento, ocorrerão diversas atividades, tais como shows de bandas de rock, apresentações de manobras, desfile de motocicletas, disputas de habilidade entre o público presente, exposição de stands das grandes marcas do ramo, espaço instagramável, comidas típicas e vendas de souvenirs.

O evento é público e gratuito e faz parte do calendário de eventos comemorativos alusivos ao aniversário de 186 anos da Polícia Militar do Amazonas.