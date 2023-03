Vila Olímpica é sede de Campeonato Nacional de Tênis de Mesa

A Vila Olímpica de Manaus será palco do Tênis de Mesa Brasil (TMB) Challenge Plus 2023. A competição nacional inicia nesta sexta-feira (10/03), às 8h, e segue até domingo (12/03). Com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), o evento deve reunir cerca de 170 competidores, buscando as melhores pontuações no ranking da modalidade.

“Queremos ver o tênis de mesa alçando voos mais altos e levando a bandeira do estado para todo o país. A determinação do governador Wilson Lima é que dediquemos todos os esforços para apoiar nossos esportistas, para que o Amazonas esteja sempre bem representado”, destacou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

O campeonato é um dos principais da modalidade no país e garante pontos no ranking nacional. Organizado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), a competição será disputada durantes os três dias, nas categorias rating, mirim, juvenil, juventude, absoluto e veteranos, nos naipes masculino e feminino.

O evento serve também como preparação para os próximos campeonatos nacionais. Além de mesa tenistas de Manaus, a competição contará com atletas de Rondônia, Bahia e Alagoas. “O TMB acontece anualmente em várias etapas e é de suma importância para que os atletas amazonenses estejam cada vez mais qualificados, além da integração com equipes de outros estados”, comentou o diretor-técnico da Federação de Tênis de Mesa do Amazonas, Mateus Nunes.

Atletismo

A pista de atletismo da Vila Olímpica de Manaus recebe neste sábado (11/03), a partir das 6h30, a Copa Amazônica de Meio-Fundo, Fundo e Saltos. Organizada pela Federação Desportiva de Atletismo do Estado do Amazonas (Fadeam), a competição visa dar oportunidade para os atletas alcançarem os seus índices técnicos. Os atletas de Manaus, Urucurituba, Manacapuru e Iranduba disputarão as provas de 800m rasos, 1.000m rasos, salto em distância e altura, entre outras, nas categorias do sub-16, sub-18, sub-20 e adultos.

Futebol de Mesa

No domingo (12/03), às 8h30, no Estádio Carlos Zamith acontece a 2ª etapa do Campeonato Amazonense Individual, modalidade 12 Toques. Organizada pela Federação de Futebol de Mesa do Amazonas (Fefman), o evento conta com a presença de botonistas federados na modalidade, das mais diversas equipes, como Rio Negro, Nacional, São Raimundo e Banca Forte, buscando as melhores pontuações no ranking estadual.

Kart

Agitando o circuito de alta velocidade, no sábado (11/03), às 14h, no Kartódromo da Vila Olímpica de Manaus acontece a 1ª etapa do Campeonato Amazonense de Kart Profissional. Com quatro baterias classificatórias, a expectativa é de 20 pilotos nas categorias novatos e graduados, em busca dos melhores tempos na corrida, além de servir como preparação para torneios nacionais.

Futebol

Neste final de semana acontece os jogos de ida das quartas de finais do Campeonato Amazonense de Futebol. No sábado (11/03), o Nacional enfrenta Manaus F.C, às 15h30, no estádio Ismael Benigno. As partidas são organizadas pela Federação Amazonense de Futebol (FAF), os ingressos estão sendo vendidos na sede social do clube mandante e no dia do jogo, na bilheteria da Colina.

Agenda completa:

Vila Olímpica

Competição: TMB Challenge Plus 2023

Data e hora: Sexta a domingo (10 a 12/03), a partir das 8h

Organização: Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM)

Competição: Copa Amazônica de Meio-Fundo, Fundo e Saltos,

Data e hora: Sábado (11/03), às 6h30

Organização: Federação Desportiva de Atletismo do Estado do Amazonas (Fadeam).

Estádio Ismael Benigno

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Nacional e Manaus F.C

Data e hora: Sábado (11/03), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Estádio Carlos Zamith

Competição: 2ª etapa do Campeonato Amazonense de 12 Toques

Data e hora: Domingo (12/03), às 8h30

Organização: Federação de Futebol de Mesa do Amazonas (Fefman)

Kartódromo da Vila Olímpica

Competição: 1ª etapa do Campeonato Amazonense de Kart Profissional

Data e hora: Sábado (11/03), às 14h

Organização: Kart Clube do Amazonas