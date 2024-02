BBB 24: Wanessa diz que não suporta mais Davi e vai mudar de quarto

Na manhã desta quinta-feira (29), no universo do BBB 24, Wanessa Camargo compartilhou suas frustrações sobre a divisão dos quartos em uma conversa franca com Leidy Elin e Yasmin Brunet. Com a reorganização dos aposentos devido ao esvaziamento do Quarto Magia, os brothers estão se redistribuindo entre os quartos Gnomo e Fada. No entanto, para Wanessa, uma mudança era mais do que necessária.





De maneira decidida, Wanessa revelou sua indisposição em dividir o mesmo ambiente com Davi, e instruiu suas amigas sobre qual quarto escolher. “A gente vai ter que ir para o Gnomo. Eu não suporto ficar no quarto com o Davi”, declarou ela, deixando claro seu posicionamento diante da situação.

O atrito entre Wanessa e Davi não é novidade. Na quarta-feira (28), a cantora protagonizou outra discussão acalorada com o baiano, chegando a chamá-lo de “moleque”. Diante desse histórico de conflitos, a decisão de Wanessa em buscar um novo ambiente se mostrou inevitável.

A estratégia da cantora foi impulsionada após Leidy compartilhar com elas que Isabelle já havia retirado suas coisas do Quarto Magia, optando por se mudar para o Quarto Fada. Diante dessa informação, Yasmin especulou que Davi seguiria o mesmo caminho da amiga amazonense, migrando para o mesmo lugar.

Com essa mudança, resta acompanhar como os ânimos no reality serão afetados e se essa nova configuração de quartos trará mais harmonia ou novos conflitos entre os participantes.

Fonte: CNN Brasil