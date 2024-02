Concurso da Caixa: inscrições para mais de 4 mil vagas começam nesta quinta-feira

A oportunidade que muitos esperavam chegou! As inscrições para o novo concurso da Caixa Econômica Federal estarão abertas a partir desta quinta-feira, dia 29 de março, às 10h. O processo seletivo contempla um total de mais de 4 mil vagas de emprego, com salários iniciais que podem chegar a impressionantes R$ 14,9 mil.





Os interessados têm até o dia 25 de março, às 16h, para realizar o cadastro através do site da Fundação Cesgranrio, que é a banca organizadora do processo seletivo. As provas estão agendadas para o dia 26 de maio, portanto, é importante se preparar com antecedência.

As vagas oferecidas pela instituição contemplam candidatos com Ensino Médio ou Superior completos. Abaixo, estão detalhados os cargos disponíveis para cada nível de escolaridade:

Nível Médio:

• Técnico Bancário Novo (1,6 mil vagas) – Salário de R$ 3.762

• Técnico Bancário Novo para a área de TI (1,6 mil vagas) – Salário de R$ 3.762

• Cadastro reserva (800 vagas) – Salário de R$ 3.762

Nível Superior:

• Médico do Trabalho (28 vagas, sendo 5 para cadastro reserva) – Salário de R$ 11.186

• Engenheiro de Segurança do Trabalho (22 vagas, sendo 5 para cadastro reserva) – Salário de R$ 14.915

Conforme especificado nos editais, 6% das vagas serão reservadas para pessoas com deficiência, enquanto 20% serão destinadas a candidatos negros.

Para participar, os interessados devem pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 50 para os cargos de nível médio e R$ 65 para os de nível superior. No entanto, é importante ressaltar que inscritos no Cadastro Único e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção do pagamento até o dia 7 de março.

Durante o processo de inscrição, os candidatos deverão selecionar o polo no qual desejam atuar, sendo importante notar que não será possível escolher uma cidade ou unidade específica da Caixa dentro deste polo.

As oportunidades estão distribuídas pelos 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Consulte a tabela abaixo para verificar os cargos disponíveis em cada região.

Agora é a sua chance de fazer parte de uma das maiores instituições financeiras do país. Prepare-se, inscreva-se e boa sorte!

Fonte: G1