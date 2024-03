BBB24 em modo turbo: Paredão triplo e eliminação surpresa

O BBB24 entrou oficialmente em “modo turbo” e terá três eliminações por semana até a final do reality. No programa desta quinta-feira (28), Tadeu Schmidt explicou como será a dinâmica dos próximos dias.





Hoje, aconteceu mais uma Prova do Líder, que consagrou Pitel como a vencedora. Logo em seguida, ela apontou duas pessoas para o “Na Mira do Líder”: Beatriz e Matteus

Vote na enquete da CNN qual das opções você acha que a líder indicará ao Paredão nesta sexta (29).

Nesta sexta (29), acontecerá a Prova do Anjo, que será autoimune, e a formação de um novo Paredão triplo. A berlinda será formada pelo indicado do Líder, o emparedado pela casa e a indicação do segundo mais votado.

No domingo (31), um participante será eliminado e um novo Paredão será formado logo após a Prova do Líder. Na terça (2), a dinâmica de domingo se repete e na quinta mais um brother ou sister se despede da casa. Confira aqui a agenda de eliminação da reta final do BBB24.

Confira a dinâmica da semana no BBB24

• Quinta (28/3)

Prova do Líder: todos jogam;

Novo Líder escolhe duas pessoas para colocar “Na Mira do Líder”.

• Sexta (29/3)

Prova do Anjo: anjo autoimune

Formação do Paredão Triplo:

– Líder indica 1 dos brothers que colocou na mira;

– casa vota e o mais votado da casa está no Paredão;

– o segundo mais votado pela casa tem a chance de emparedar mais um;

• Domingo (31/3)

Eliminação

Fonte: CNN Brasil